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مركز الباحة لذوي الإعاقة يحتفل بالأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان

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مركز الباحة لذوي الإعاقة يحتفل بالأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان

مركز الباحة لذوي الإعاقة يحتفل بالأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان
http://almnatiq.net/?p=970310
المناطق_واس

احتفل مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمنطقة الباحة بالتعاون مع العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن اليوم ، بالأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان بحضور منسوبي المركز وأولياء أمور الأطفال.
وتضمن الحفل العديد من الفقرات التوعوية بأهمية صحة الفم والأسنان، والتعريف بأعمال وبرامج وأنشطة المركز وخدماته المجانية التي تقدم للأطفال .
وأوضح مدير مركز الجمعية بمنطقة الباحة أحمد بن عيسى الزهراني أن هذه الانشطة تسهم في دمج الأطفال مع افراد المجتمع، وتعزز ثقتهم بأنفسهم، متطلعاً إلى تفاعل جميع القطاعات الحكومية ورجال الأعمال والأهالي مع المركز لدعم الخدمات العلاجية والتأهيلية والتعليمية التي توفرها الجمعية مجاناً لهذه الفئة الغالية.

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