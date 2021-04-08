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فرع الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية يستكمل جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال شهر رمضان

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فرع الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية يستكمل جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال شهر رمضان

فرع الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية يستكمل جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=970316
المناطق_واس

أستكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية استعداداته وذلك بتهيئة الجوامع والمساجد بالمنطقة وفقاً للتدابير الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.
وشملت الجاهزية أعمال الصيانة المستمرة وأجهزة التبريد وضبط مكبرات الصوت، بالإضافة إلى الإجراءات التباعدية بين المصليين .
وأوضح مدير عام فرع الوزارة في المنطقة مطارد بن دخيل العنزي، أن ذلك يأتي بتوجية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، مبينًا أنه بلغ عددها في مدينة عرعر المراكز التابعة لها 311 جامعًا ومسجدًا، وفي محافطة طريف 128 جامعاً ومسجداً وفي محافظة رفحاء والمراكز والقرى التابعة لها 250 جامعاً ومسجداً، بينما بلغ عدد المساجد والجوامع في محافظة العويقيلة والمراكز التابعة لها 68 جامعاً ومسجداً .

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