احدث الأخبار

«الزكاة والدخل»: 4 مخالفات للتهرب الزكوي والضريبي
أبرز المواد
 أمير منطقة القصيم يستقبل السفير الإماراتي
أبرز المواد
 فرع الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية يستكمل جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال شهر رمضان
أبرز المواد
 جامعة القصيم تحقق معدلات مرتفعة في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهن الصحية
أبرز المواد
 مركز الباحة لذوي الإعاقة يحتفل بالأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان
أبرز المواد
 غرفة المدينة المنورة تنظّم لقاء “دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة ما بعد كورونا”
أبرز المواد
 عقارات الدولة تطرح 3 فرص استثمارية بمكة المكرمة
أبرز المواد
 أمير مكة يوجّه بإطلاق اسم الشاعر الثبيتي على أحد شوارع الطائف
أبرز المواد
 تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن وجود ثغرات في تطبيق «واتساب»
أبرز المواد
 إدارة تعليم عنيزة تحتفي بـ 140 فائزًا في مسابقة “مدرستي” الرقمية
أبرز المواد
 إغلاق 17 مسجداً بعد ثبوت 17 حالة كورونا بين المصلين
أبرز المواد
 أمير منطقة نجران يطلّع على تقرير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

«الزكاة والدخل»: 4 مخالفات للتهرب الزكوي والضريبي

«الزكاة والدخل»: 4 مخالفات للتهرب الزكوي والضريبي

أبرز المواد
أمير منطقة القصيم يستقبل السفير الإماراتي

أمير منطقة القصيم يستقبل السفير الإماراتي

أبرز المواد
فرع الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية يستكمل جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال شهر رمضان

فرع الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية يستكمل جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال شهر رمضان

أبرز المواد
جامعة القصيم تحقق معدلات مرتفعة في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهن الصحية

جامعة القصيم تحقق معدلات مرتفعة في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهن الصحية

أبرز المواد

«الزكاة والدخل»: 4 مخالفات للتهرب الزكوي والضريبي

«الزكاة والدخل»: 4 مخالفات للتهرب الزكوي والضريبي
http://almnatiq.net/?p=970322

بينّت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مخالفات التهرب الزكوي والضريبي للمنشآت التجارية  وفقا لما ورد في لائحة جباية الزكاة.

وشاركت الزكاة والدخل، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع “تويتر”، صورة معلوماتية “إنفوجراف” مصحوبة بتغريدة جاء فيها “مخالفات التهرب الزكوي والضريبي في لائحة جباية الزكاة للمنشآت التجارية.”

وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل،  إلى  أن مخالفات التهرب الزكوي والضريبي وفقًا لنظام لائحة جباية الزكاة للمنشآت التجارية يتمثل في :

– عدم التسجيل في الهيئة في حال كان المكلف خاضعًا لجباية الزكاة

– تقديم ورفع إقرار مبني على بيانات وستندات غير صحيحة بشكل معتمد

– إخفاء الدفاتر، السجلات، المستندات الخاصة بالمنشآة قبل بدء الهيئة بالفخص

– عدم سداد المبالغ المستحقة في المواعيد النظامية

وفي وقت سابق، حذرت الهيئة العامة للزكاة والدخل من التهرب الزكوي والضريبي، موضحةً عقوبات المتهربين من أداء الزكاة والضرائب، فيما أقرت الهيئة مكافأة مالية تبدأ من 1000 ريال ويصل حدها الأقصى إلى مليون ريال للمبلغين عن المخالفات.

وبحسب الهيئة العامة للزكاة والدخل، تصل عقوبة التهرب من ضريبة الدخل إلى 25% من فرق الضريبة الناتجة عن الغش. أما عقوبة التهرب من ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقالية فتصل إلى 3 أضعاف قيمة السلعة.

روابط ذات صلة

أمير منطقة القصيم يستقبل السفير الإماراتي

أمير منطقة القصيم يستقبل السفير الإماراتي
فرع الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية يستكمل جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال شهر رمضان

فرع الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية يستكمل جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال شهر رمضان
جامعة القصيم تحقق معدلات مرتفعة في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهن الصحية

جامعة القصيم تحقق معدلات مرتفعة في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهن الصحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*