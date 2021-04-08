أمير مكة يرأس اجتماع مجلس المنطقة لمناقشة القضايا التنموية

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً لمجلس المنطقة تخللته مناقشة عدد من القضايا التنموية بالمنطقة.

وخلال الاجتماع أكد الأمير خالد الفيصل على أهمية تضافر الجهود وتكاملها وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والذي يعتبر شريكاً رئيسياً في التنمية.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.