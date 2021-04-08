احدث الأخبار

أمانة جدة تفعل خطة الرقابة الموسمية لرمضان والعيد
أبرز المواد
 صحة عسير تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا بالمركز الحضاري بمحافظة خميس مشيط
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير الختامي لحملة “الصلاة نور”
أبرز المواد
 مجمع إرادة بالرياض يدشن فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 902 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 469 خلال الـ24 ساعة الماضية
منوعات
 الأمير فيصل بن مشعل: محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعد ذات أهمية إستراتيجية وتمتلك عمقاً تاريخياً وبيئياً
أبرز المواد
 تفعيل خدمة العيادات عن بعد بمستشفى المندق العام
أبرز المواد
 العُمري يمزج الفصحى بالعامية في قصة “حنش يارا”
أبرز المواد
 تعاون “مكافحة المخدرات” بالسعودية يقود السلطات الماليزية لضبط 3.8 مليون قرص مخدر
أبرز المواد
 أمير مكة يرأس اجتماع مجلس المنطقة لمناقشة القضايا التنموية
أبرز المواد
 «الزكاة والدخل»: 4 مخالفات للتهرب الزكوي والضريبي
أبرز المواد
 أمير منطقة القصيم يستقبل السفير الإماراتي
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة جدة تفعل خطة الرقابة الموسمية لرمضان والعيد

أمانة جدة تفعل خطة الرقابة الموسمية لرمضان والعيد

أبرز المواد
صحة عسير تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا بالمركز الحضاري بمحافظة خميس مشيط

صحة عسير تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا بالمركز الحضاري بمحافظة خميس مشيط

أبرز المواد
نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير الختامي لحملة “الصلاة نور”

نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير الختامي لحملة “الصلاة نور”

أبرز المواد
مجمع إرادة بالرياض يدشن فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية

مجمع إرادة بالرياض يدشن فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية

أبرز المواد

أمانة جدة تفعل خطة الرقابة الموسمية لرمضان والعيد

أمانة جدة تفعل خطة الرقابة الموسمية لرمضان والعيد
http://almnatiq.net/?p=970352
المناطق_جدة

فعلت أمانة محافظة جدة خطة الرقابة البلدية الموسمية لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر للعام الحالي 1442هـ، من خلال تكثيف الجهود الرقابية وحملات التفتيش الميداني على المنشآت التجارية ومحال الصحة العامة التي تنشط في بيع المنتجات الرمضانية، وذلك لحماية وسلامة الغذاء المتداول ورفع مستوى الامتثال في تلك المنشآت.

وأوضحت الأمانة أن الخطة الموسمية للأمانة تتضمن تكثيف الرقابة الميدانية لمتابعة الامتثال للإجراءات والبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمرافق العامة، وذلك للحد من انتشار فايروس كورونا، لافتة إلى أن استعداداتها تشمل رفع جاهزية أسواق النفع العام خلال شهر رمضان بالإضافة لمتابعة المنشآت الغذائية على الواجهة البحرية والمحاور والشوارع الرئيسية والفرعية وداخل المراكز التجارية، كما ستستهدف الحملات المكثفة استراحات الأسماك ومحال بيع الألبان ومنتجاتها وبيع العصائر بأنواعها، إلى جانب محال بيع التمور والحلويات والمكسرات وكذلك الملاحم والمطابخ ومحال بيع الدواجن والخضار.

وأكدت أمانة جدة مضاعفة الرقابة الميدانية في المواقع المتوقع أن تشهد إقبالاً من السكان والزائرين، والتمشي مع التوقيتات الملائمة لمتغيرات شهر رمضان مع عدم الإخلال بالخطة التشغيلية الأساسية ودعم الفرق بما يلزم من العمالة الإضافية والمعدات، والعمل خلال فترتين يومياً طيلة شهر رمضان.

وأشارت الأمانة إلى مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية للقيام بجولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسط المخالفة في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها، كما تشمل الاستعدادات تجهيز طاقاتها البشرية والمتمثلة في زيادة أعداد المشرفين والمراقبين المكلفين من منسوبي البلديات الفرعية وأسواق النفع العام والتنسيق مع إدارتي النظافة وصحة البيئة لتنفيذ الخطة الرقابية المعتمدة.

وتثمن أمانة محافظة جدة تعاون السكان والزائرين في دعم جهودها الرقابية بالتبليغ عن مخالفات الاشتراطات البلدية والاجراءات الاحترازية بالاتصال بمركز بلاغات 940 .

روابط ذات صلة

صحة عسير تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا بالمركز الحضاري بمحافظة خميس مشيط

صحة عسير تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا بالمركز الحضاري بمحافظة خميس مشيط
نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير الختامي لحملة “الصلاة نور”

نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير الختامي لحملة “الصلاة نور”
مجمع إرادة بالرياض يدشن فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية

مجمع إرادة بالرياض يدشن فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*