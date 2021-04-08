أمانة جدة تفعل خطة الرقابة الموسمية لرمضان والعيد

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فعلت أمانة محافظة جدة خطة الرقابة البلدية الموسمية لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر للعام الحالي 1442هـ، من خلال تكثيف الجهود الرقابية وحملات التفتيش الميداني على المنشآت التجارية ومحال الصحة العامة التي تنشط في بيع المنتجات الرمضانية، وذلك لحماية وسلامة الغذاء المتداول ورفع مستوى الامتثال في تلك المنشآت.

وأوضحت الأمانة أن الخطة الموسمية للأمانة تتضمن تكثيف الرقابة الميدانية لمتابعة الامتثال للإجراءات والبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمرافق العامة، وذلك للحد من انتشار فايروس كورونا، لافتة إلى أن استعداداتها تشمل رفع جاهزية أسواق النفع العام خلال شهر رمضان بالإضافة لمتابعة المنشآت الغذائية على الواجهة البحرية والمحاور والشوارع الرئيسية والفرعية وداخل المراكز التجارية، كما ستستهدف الحملات المكثفة استراحات الأسماك ومحال بيع الألبان ومنتجاتها وبيع العصائر بأنواعها، إلى جانب محال بيع التمور والحلويات والمكسرات وكذلك الملاحم والمطابخ ومحال بيع الدواجن والخضار.

وأكدت أمانة جدة مضاعفة الرقابة الميدانية في المواقع المتوقع أن تشهد إقبالاً من السكان والزائرين، والتمشي مع التوقيتات الملائمة لمتغيرات شهر رمضان مع عدم الإخلال بالخطة التشغيلية الأساسية ودعم الفرق بما يلزم من العمالة الإضافية والمعدات، والعمل خلال فترتين يومياً طيلة شهر رمضان.

وأشارت الأمانة إلى مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية للقيام بجولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسط المخالفة في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها، كما تشمل الاستعدادات تجهيز طاقاتها البشرية والمتمثلة في زيادة أعداد المشرفين والمراقبين المكلفين من منسوبي البلديات الفرعية وأسواق النفع العام والتنسيق مع إدارتي النظافة وصحة البيئة لتنفيذ الخطة الرقابية المعتمدة.

وتثمن أمانة محافظة جدة تعاون السكان والزائرين في دعم جهودها الرقابية بالتبليغ عن مخالفات الاشتراطات البلدية والاجراءات الاحترازية بالاتصال بمركز بلاغات 940 .