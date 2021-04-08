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أمانة جدة تنفذ 4477 جولة لمتابعة الامتثال للإجراءات الوقائية

أمانة جدة تنفذ 4477 جولة لمتابعة الامتثال للإجراءات الوقائية

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أمانة جدة تنفذ 4477 جولة لمتابعة الامتثال للإجراءات الوقائية

أمانة جدة تنفذ 4477 جولة لمتابعة الامتثال للإجراءات الوقائية
http://almnatiq.net/?p=970355
المناطق_واس

واصلت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس الأربعاء جهود الرقابة المكثفة على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، ونتج عنها إغلاق 121 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4477 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت خلالها 257 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، بجانب التساهل في حث العملاء على إبراز تطبيق توكلنا وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 .

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