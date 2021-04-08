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أمانة جدة إغلاق سوق شعبي بالبلد بعد رصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أمانة جدة إغلاق سوق شعبي بالبلد بعد رصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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أمانة جدة إغلاق سوق شعبي بالبلد بعد رصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أمانة جدة إغلاق سوق شعبي بالبلد بعد رصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=970358
المناطق_جدة

أغلقت أمانة جدة ممثلة في بلدية البلد الفرعية سوق “باب شريف” الشعبي احترازياً وذلك بعد رصد كثرة المرتادين وعدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية م. باسل فلمبان أن الفرق الميدانية رصدت مخالفات متعددة من بينها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتادي السوق حيث جرى رصد وجود حالات ازدحام للعمالة والباعة والمتسوقين وعدم الالتزام بتطبيق مسافات التباعد مما استدعى إغلاق السوق بالكامل.

وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من خلال بلدياتها الفرعية وعدم التهاون  أو التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة اتجاه الأسواق والمراكز التجارية

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