احدث الأخبار

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يرعى الحفل الختامي للأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجاري
أبرز المواد
 أمانة جدة إغلاق سوق شعبي بالبلد بعد رصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 أمانة جدة تنفذ 4477 جولة لمتابعة الامتثال للإجراءات الوقائية
أبرز المواد
 أمانة جدة تفعل خطة الرقابة الموسمية لرمضان والعيد
أبرز المواد
 صحة عسير تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا بالمركز الحضاري بمحافظة خميس مشيط
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير الختامي لحملة “الصلاة نور”
أبرز المواد
 مجمع إرادة بالرياض يدشن فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 902 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 469 خلال الـ24 ساعة الماضية
منوعات
 الأمير فيصل بن مشعل: محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعد ذات أهمية إستراتيجية وتمتلك عمقاً تاريخياً وبيئياً
أبرز المواد
 تفعيل خدمة العيادات عن بعد بمستشفى المندق العام
أبرز المواد
 العُمري يمزج الفصحى بالعامية في قصة “حنش يارا”
أبرز المواد
 تعاون “مكافحة المخدرات” بالسعودية يقود السلطات الماليزية لضبط 3.8 مليون قرص مخدر
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يرعى الحفل الختامي للأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجاري

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يرعى الحفل الختامي للأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجاري

أبرز المواد
أمانة جدة إغلاق سوق شعبي بالبلد بعد رصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أمانة جدة إغلاق سوق شعبي بالبلد بعد رصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
أمانة جدة تنفذ 4477 جولة لمتابعة الامتثال للإجراءات الوقائية

أمانة جدة تنفذ 4477 جولة لمتابعة الامتثال للإجراءات الوقائية

أبرز المواد
أمانة جدة تفعل خطة الرقابة الموسمية لرمضان والعيد

أمانة جدة تفعل خطة الرقابة الموسمية لرمضان والعيد

أبرز المواد

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يرعى الحفل الختامي للأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجاري

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يرعى الحفل الختامي للأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجاري
http://almnatiq.net/?p=970361
المناطق_جدة

رعى رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي الحفل الختامي للأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجاري والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب وذلك بحضور معالي رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر يوم الخميس 26 / 8 /1442هـ، بمجلس الجامعة بالإدارة العليا.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ورحب معالي رئيس الجامعة في الكلمة التي القاها في الحفل معالي رئيس جامعة الملك سعود والوفد المرافق له، وقدم التهاني والتبريكات للكليات والطلاب المتميزين في البرامج والأنشطة المختلفة، مشيرًا إلى أن النشاط الطلابي جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية وقدم شكره الجزيل لعمادة شؤون الطلاب على ما تبذله من جهود متميزة وتقدم برامج وأنشطة متنوعة، التي تصب في مصلحة الطالب وتسهم في صقل مهاراته وقدراته.

واستعرض وكيل العمادة للأنشطة والمهارات الدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري الإنجازات التي تحققت هذا العام، حيث بلغ عدد البرامج والأنشطة والفعاليات 586 برنامجًا فيما بلغ إجمالي المستفيدين منها 7477 مستفيد من الطلاب والطالبات، ووصل عدد الأندية الطلابية في الشطرين 66 ناديًا، وأضاف أن جميع الأنشطة والبرامج يتم تسجيلها في وثيقة الأنشطة الطلابية التي يستلمها الطالب بعد تخرجه من الجامعة.

عقب ذلك شاهد الحضور فلم تمثيلي بعنوان ” بعدٌ جسدي” من تقديم نادي المسرح
تأليف وإخراج الأستاذ أحمد الصمان بعد ذلك تم الإعلان عن نتائج المسابقات والبرامج لهذا العام الدراسي.

وجاءت النتائج في المؤشر الدوري لقياس الأنشطة على النحو التالي المركز الأول بشطر الطالبات بالمركز الرئيسي كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بشطر الطالبات وفي رابغ حصلت كلية الحاسبات وتقنية المعلومات على المركز الأول وفي شطر الطلاب في المركز الرئيسي حصلت على المركز الأول كلية الهندسة، وفي رابغ احتلت كلية الهندسة المركز الأول.
وفي جائزة جامعة الملك عبد العزيز للتفوق في النشاط الطلابي ” الشراع الذهبي ” بين الكليات تمكنت كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بشطر الطالبات بالمقر الرئيسي من حصد المركز الأول وفي رابغ جاءت في المركز الأول بشطر الطلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وفي مسابقة شاعرة الجامعة حصلت على المركز الأول الطالبة رويدا بنت إبراهيم محمد الحسن بشطر الطالبات، وحصل على لقب شاعر الجامعة بشطر الطلاب الطالب مكرَم بن حيدر عبدالجليل.

وجاءت النتائج في مسابقة نجم الجامعة في في شطر الطالبات على النحو التالي: المركز الأول الطالبة جمانة بنت عبيد الله الغامدي من شطر الطالبات بالمركز الرئيسي، وفي رابغ حصلت على المركز الأول الطالبة ولاء بنت حسن الهدهدي.
وحصل على لقب نج الجامعة في شطر الطلاب بالمركز الرئيسي الطالب عبدالمجيد بن محمد السهو، كما حصل على لقب نجم الجامعة بفرع رابغ الطالب فراس أيمن لنقا.

وحصل جائزة أفضل مبادرة مجتمعية بشطر الطلاب برابغ الطالب عبدالرحمن عمر الزهراني من كلية الطب برابغ، وفي شطر الطالبات حصلت الطالبة فالحة بنت عواد الجهني من كلية العلوم والآداب برابغ، على جائزة مبادرة مجتمعية.

وفي ختام الحفل كرم معالي رئيس الجامعة الكليات الفائزة والطلاب والطالبات في برامج ومسابقات هذا العام والذي تنظمها عمادة شؤون الطلاب، وقدمت عمادة شؤون الطلاب درعًا تذكاريًا لمعالي رئيس الجامعة.

روابط ذات صلة

أمانة جدة إغلاق سوق شعبي بالبلد بعد رصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أمانة جدة إغلاق سوق شعبي بالبلد بعد رصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
أمانة جدة تنفذ 4477 جولة لمتابعة الامتثال للإجراءات الوقائية

أمانة جدة تنفذ 4477 جولة لمتابعة الامتثال للإجراءات الوقائية
أمانة جدة تفعل خطة الرقابة الموسمية لرمضان والعيد

أمانة جدة تفعل خطة الرقابة الموسمية لرمضان والعيد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*