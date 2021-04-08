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المريخي يستقبل شباب ملتقى الابتكار الاجتماعي

المريخي يستقبل شباب ملتقى الابتكار الاجتماعي
http://almnatiq.net/?p=970369
المناطق_فايز السميري

استقبل محافظ أملج اليوم في قاعة الضيافة المشاركين في ملتقى الإبتكار الاجتماعي ضمن برنامج تمكين المجتمعات المحلية الذي تنفذه لجنة التنمية الأجتماعية الأهلية بشراكة مع ماسة التنمية واثمار للأستثمار الأجتماعي بدعم من اوقاف العرادي الخيرية .
وقد عرض الفريق على المحافظ المبادرات الإبتكارية والبرامج التنموية التي نفذها المشاركون  في هذا الملتقى .
ومن جهته أعرب المحافظ عن شكره وتقديره و سعادته بمشاركة المبتكرين في هذا الملتقى متمنيا لهم استمرار التقدم في هذه المجالات .

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