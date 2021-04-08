المريخي يستقبل شباب ملتقى الابتكار الاجتماعي

المناطق_فايز السميري

استقبل محافظ أملج اليوم في قاعة الضيافة المشاركين في ملتقى الإبتكار الاجتماعي ضمن برنامج تمكين المجتمعات المحلية الذي تنفذه لجنة التنمية الأجتماعية الأهلية بشراكة مع ماسة التنمية واثمار للأستثمار الأجتماعي بدعم من اوقاف العرادي الخيرية .

وقد عرض الفريق على المحافظ المبادرات الإبتكارية والبرامج التنموية التي نفذها المشاركون في هذا الملتقى .

ومن جهته أعرب المحافظ عن شكره وتقديره و سعادته بمشاركة المبتكرين في هذا الملتقى متمنيا لهم استمرار التقدم في هذه المجالات .