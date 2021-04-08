صحة حفر الباطن تقيم حملة للتبرع بالدم عبر عربة التبرع المتنقلة في منتزه وادي فليج

صحة حفر الباطن تقيم اليوم الخميس حملة التبرع بالدم عبر عربة التبرع المتنقلة، وذلك في منتزه وادي فليج بجانب هلا مول من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساءًا ولمدة ثلاث أيام وفق الإجراءات الاحترازية واتخاذ كل التدابير الوقائية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للمشاركة في التبرع بالدم وتأتي هذه الحملة تعزيزاً للجانب الإنساني وتأمين احتياجات المحافظة من الدم للمرضى.

وتحرص صحة حفر الباطن على تنظيم حملات التبرع بالدم لنشر ثقافة التبرع والإسهام في توفير الكميات الكافية من الدم في بنوك الدم بمستشفيات المحافظة.