احدث الأخبار

جامعة شقراء تحقق المركز السادس في اختبار الرخصة السعودية للمهن الصحية
أبرز المواد
 أرامكو السعودية تدشن مصنع الورد الطائفي “روزيار ” الطائف
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تقيم حملة للتبرع بالدم عبر عربة التبرع المتنقلة في منتزه وادي فليج
أبرز المواد
 مكتب البريد السعودي بمحطة قطار الحرمين السريع يستأنف تقديم خدماته
أبرز المواد
 المريخي يستقبل شباب ملتقى الابتكار الاجتماعي
أبرز المواد
 دراسة توصي باستثمار زيادة موارد التعلم الإلكتروني في اكتشاف أنماط سلوك الطلاب الصم وضعاف السمع
أبرز المواد
 رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يرعى الحفل الختامي للأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجاري
أبرز المواد
 أمانة جدة إغلاق سوق شعبي بالبلد بعد رصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 أمانة جدة تنفذ 4477 جولة لمتابعة الامتثال للإجراءات الوقائية
أبرز المواد
 أمانة جدة تفعل خطة الرقابة الموسمية لرمضان والعيد
أبرز المواد
 صحة عسير تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا بالمركز الحضاري بمحافظة خميس مشيط
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير الختامي لحملة “الصلاة نور”
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

جامعة شقراء تحقق المركز السادس في اختبار الرخصة السعودية للمهن الصحية

جامعة شقراء تحقق المركز السادس في اختبار الرخصة السعودية للمهن الصحية

أبرز المواد
أرامكو السعودية تدشن مصنع الورد الطائفي “روزيار ” الطائف

أرامكو السعودية تدشن مصنع الورد الطائفي “روزيار ” الطائف

أبرز المواد
صحة حفر الباطن تقيم حملة للتبرع بالدم عبر عربة التبرع المتنقلة في منتزه وادي فليج

صحة حفر الباطن تقيم حملة للتبرع بالدم عبر عربة التبرع المتنقلة في منتزه وادي فليج

أبرز المواد
مكتب البريد السعودي بمحطة قطار الحرمين السريع يستأنف تقديم خدماته

مكتب البريد السعودي بمحطة قطار الحرمين السريع يستأنف تقديم خدماته

أبرز المواد

جامعة شقراء تحقق المركز السادس في اختبار الرخصة السعودية للمهن الصحية

جامعة شقراء تحقق المركز السادس في اختبار الرخصة السعودية للمهن الصحية
http://almnatiq.net/?p=970384

حصلت جامعة شقراء، ممثلة في كليتي الطب بشقراء والدوادمي، على المركز السادس بنسبة اجتياز بلغت 95% في إحصائية أداء خريجي الجامعات والكليات في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهنة الطب البشري، وذلك وفقًا للإعلان الذي صدر عن هيئة التخصصات الصحية، أمس الأربعاء، واحتوى على نسب النجاح ومتوسط درجات طلاب الجامعات والكليات السعودية في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهن الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة، خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 28 فبراير 2021م.
ومن جانبه، عبر الدكتور فراس المرشد عميد كلية الطب بشقراء، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققه طلبة الجامعة واجتيازهم هذا الاختبار الهام بمعدلات عالية، مما يؤكد على جودة مخرجات كليتي الطب بالجامعة، موضحًا أن الجامعة ممثلة بكلياتها الطبية تسعى دائما إلى تكثيف جهودها لتعزيز مهارات الكوادر الطبية وتأهيلهم وفقا لأعلى المعايير الدولية بما يضمن الارتقاء بالقطاع الصحي ومواجهة كافة الطوارئ والمستجدات وتخريج كوادر وطنية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.

روابط ذات صلة

أرامكو السعودية تدشن مصنع الورد الطائفي “روزيار ” الطائف

أرامكو السعودية تدشن مصنع الورد الطائفي “روزيار ” الطائف
صحة حفر الباطن تقيم حملة للتبرع بالدم عبر عربة التبرع المتنقلة في منتزه وادي فليج

صحة حفر الباطن تقيم حملة للتبرع بالدم عبر عربة التبرع المتنقلة في منتزه وادي فليج
مكتب البريد السعودي بمحطة قطار الحرمين السريع يستأنف تقديم خدماته

مكتب البريد السعودي بمحطة قطار الحرمين السريع يستأنف تقديم خدماته

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*