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رئيس “موانئ” يتفقد خطة تشغيل رصيف الحاويات ومشاريع شركة نيوم بميناء ضباء

رئيس “موانئ” يتفقد خطة تشغيل رصيف الحاويات ومشاريع شركة نيوم بميناء ضباء

أبرز المواد

رئيس “موانئ” يتفقد خطة تشغيل رصيف الحاويات ومشاريع شركة نيوم بميناء ضباء

رئيس “موانئ” يتفقد خطة تشغيل رصيف الحاويات ومشاريع شركة نيوم بميناء ضباء
http://almnatiq.net/?p=970387
المناطق_تبوك

ام معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ “موانئ” المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أمس بزيارة تفقدية لميناء ضباء يرافقه فريق عمل من شركة نيوم للوقوف على رصيف الحاويات بالميناء.وتأتي هذه الزيارة استعداداً لوضع الخطة المستقبلية لتشغيل رصيف الحاويات ومناقشة آخر التطورات لمشاريع شركة نيوم داخل ميناء ضبا.وسجل ميناء ضبا نمواً خلال الربع الأول لعام 2021م بواقع (649) ألف طن من البضائع العامة بنسبة زيادة بلغت 24% و (21,160) شاحنة وسيارة بنسبة زيادة بلغت 9% وذلك عن نفس الفترة من العام الماضي 2020.يشار إلى أن ميناء ضبا مجهز بمختلف المعدات المتنوعة والحديثة لمناولة البضائع وتبلغ المساحة الإجمالية للميناء 11,250,000 م2 والمساحة المائية للقناة الملاحية 154,800 م3 بينما تبلغ المساحة المائية لحوض الدوران 237,463 م3 كما تبلغ المساحة المائية للرصيف متعدد الأغراض 89867 م3, ويمتلك الميناء (6) أرصفة بطول 1350 مترًا، وعمق من (10 – 15) مترًا لسفن الركاب والبضائع العامة والسائبة وخدمات بضائع الدحرجة ويتضمن أيضًا مناطق تخزين مغطاة بمساحة 12,000 م2.ويُعد ميناء ضبا بوابة المنطقة الشمالية الغربية من المملكة والمحطة الأكبر لنقل الركاب بين الموانئ السعودية ويمتاز بموقعه الجغرافي وقربه من أهم شرايين الملاحة البحرية “قناة السويس” بـ 257 ميل بحري مما يجعله أقرب ميناء سعودي إلى موانئ دول حوض البحر الأبيض المتوسط كما يمتاز بوجوده على خط الملاحة الدولي ما بين أمريكا وأوروبا والشرق من خلال قناة السويس وباب المندب.

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