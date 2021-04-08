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أمانة تبوك تعلن استعداداتها لتتفيذ خطة الرقابة الصحية والغذائية خلال شهر رمضان المبارك

أمانة تبوك تعلن استعداداتها لتتفيذ خطة الرقابة الصحية والغذائية خلال شهر رمضان المبارك

أبرز المواد

أمانة تبوك تعلن استعداداتها لتتفيذ خطة الرقابة الصحية والغذائية خلال شهر رمضان المبارك

أمانة تبوك تعلن استعداداتها لتتفيذ خطة الرقابة الصحية والغذائية خلال شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=970395
المناطق_تبوك

أكملت أمانة منطقة تبوك استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442 هـ والمتزامن مع ما تبذله جميع الجهات المعنية لمكافحة جائحة كورونا وذلك من خلال تكثيف الجهود الرقابية والتفتيش على محلات الصحة العامة التي تنشط في بيع المنتجات الرمضانية لحماية سلامة وصحة سكان المنطقة وزائريها.
وأوضح أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ أن الأمانة أقرت الخطة الرقابية خلال شهر رمضان التي تتضمن تكثيف أعمال الرقابة والجولات التفتيشية على جميع المرافق التي تقدم المواد الغذائية للفترتين الصباحية والمسائية مع استمرار العمل بالبرنامج الرقابي على الأراضي والمنشآت وتعزيز جهود النظافة والوقاية الصحية في الأحياء والأسواق والمواقع السياحية.وأضاف أن الأمانة ستعمل خلال شهر رمضان على تكثيف استعداداتها ورفع جاهزية بلدياتها الفرعية وإداراتها حيث تشمل خطة الأمانة التركيز على النظافة من خلال التمركز عند الجوامع والمساجد والمولات والأسواق التجارية مشيراً إلى الانتهاء من تهيئة المسالخ الرئيسة ورفع الطاقة الاستيعابية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع المسالخ والمحال والمراكز التجارية.وسخرت الأمانة الطاقات البشرية كافة الممثلة في زيادة أعداد المشرفين والمراقبين المكلفين من منسوبي إدارة الأسواق والمسالخ والتنسيق مع إدارتي النظافة والوقاية الصحية لتنفيذ الخطة الرقابية المعتمدة.وأهابت أمانة تبوك بالسكان ضرورة دعم جهودها الرقابية بالتبليغ عن المخالفات البلدية عن طريق الاتصال بعمليات الأمانة 940 أو من خلال تطبيق البلاغات بلدي على الهواتف الذكية.

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