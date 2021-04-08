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“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

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“الصحة”: تزايد مستمر في حالات الإصابة بـ “كورونا” النشطة والحرجة
http://almnatiq.net/?p=970399
المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الصحة أنها رصدت خلال الأيام الماضية زيادة في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة والحرجة، مؤكدةً على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت “الصحة” قد سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية (902) إصابة مؤكدة وتعافي (469) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7468)، منها (874) حالة حرجة.

وبينت إحصائية “الصحة” أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (395854) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (381658) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (9)حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6728) حالة -يرحمهم الله جميعاً-، كما تم إجراء (71946) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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