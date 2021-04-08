“دبي” تطلق أول سيارة إطفاء كهربائية ذكية في الشرق الأوسط

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بإمارة دبي اليوم (الخميس)، سيارة إطفاء كهربائية هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط والثانية في العالم.
وصممت السيارة وفقاً للنظم التكنولوجية الحديثة، وجرى التدشين ضمن معرض “كاستم شو الإمارات” المنعقد في الفترة من 8 إلى 10 أبريل الجاري.
وبين المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، أن المركبة تتفوق سرعتها على سائر المركبات التخصصية الأخرى بنسبة 20%، وتتميز بكفاءة عالية في تنفيذ المهام بنسبة 40%، ومزودة بنظام إضاءة حديثة “ليد”.
ولفت إلى أن نظام التحكم المزودة به قائم على تقنية CAN –BUST، وتشغيل حدسي عبر شاشة عرض بحجم 17 بوصة موجودة في قمرة القيادة، ويعمل نظام التحكم عن بعد بواسطة التقنيات الحديثة TELEMATIC، تمكنها من الاتصال الدائم والمباشر بغرفة العمليات عبر التقنيات الذكية والحديثة.
وأفاد بأن المركبة تتميز بتقنيات إضافية تتمثل في نظم: إغلاق مركزي لقمرة القيادة وغرف المعدات، وتزويد الطاقة الكهربائية المدمج في الأجهزة الخارجية، و4 كاميرات عالية الدقة، وجهاز لقياس مستوى المياه والرغوة بالخزانات، إضافة إلى الشاحن السريع المخصص في مركز الإطفاء والإنقاذ، والذي يمنح المركبة شحناً بنسبة 80٪ في 40 دقيقة، ويمكنها من أداء المهمات من 6 إلى 8 ساعات متواصلة.
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