قلد العميد حمد الخالدي مدير الإدارة العامة بجوازات الخفجي النقيب عبدالعزيز المريخي رتبته الجديدة ( نقيب) بحضور مدير إدارة السعوديين العقيد عبدالله الفوزان ومدير متابعة الوافدين النقيب عبدالعزيز الثعلي.
وتبارك أسرة صحيفة “المناطق” للنقيب عبدالعزيز المريخي رتبته الجديدة، سائلين المولى عز وجل له دوام التوفيق.
مدير جوازات الخفجي يقلد النقيب عبدالعزيز المريخي رتبته الجديدة
قلد العميد حمد الخالدي مدير الإدارة العامة بجوازات الخفجي النقيب عبدالعزيز المريخي رتبته الجديدة ( نقيب) بحضور مدير إدارة السعوديين العقيد عبدالله الفوزان ومدير متابعة الوافدين النقيب عبدالعزيز الثعلي.
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