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مدير جوازات الخفجي يقلد النقيب عبدالعزيز المريخي رتبته الجديدة

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مدير جوازات الخفجي يقلد النقيب عبدالعزيز المريخي رتبته الجديدة

مدير جوازات الخفجي يقلد النقيب عبدالعزيز المريخي رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=970432
المناطق - الخفجي - فهد المريخي:

قلد العميد حمد الخالدي مدير الإدارة العامة بجوازات الخفجي النقيب عبدالعزيز المريخي رتبته الجديدة ( نقيب) بحضور مدير إدارة السعوديين العقيد عبدالله الفوزان ومدير متابعة الوافدين النقيب عبدالعزيز الثعلي.

وتبارك أسرة صحيفة “المناطق” للنقيب عبدالعزيز المريخي رتبته الجديدة، سائلين المولى عز وجل له دوام التوفيق.

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