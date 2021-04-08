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“التجارة” تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات شهر رمضان

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“التجارة” تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات شهر رمضان

“التجارة” تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=970435
المناطق - واس:

أعلنت وزارة التجارة بدء التسجيل في التخفيضات الموسمية لموسم شهر رمضان هذا العام وذلك حتى يوم الأربعاء 14 أبريل، بهدف تمكين أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات إلكترونياً.

وبينت “التجارة” أن خدمة التخفيضات أصدرت أكثر من 29 ألف ترخيص خلال الربع الأول من العام الجاري شملت أكثر من 5 ملايين منتج، كما تم إصدار أكثر من 300 ألف ترخيص منذ إطلاق الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونياً تسهّل على التجّار طلب التراخيص مما يمكّنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية صحية.

وحثت الوزارة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات من خلال الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.

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