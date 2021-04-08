وزير الداخلية: جهود مواجهة كورونا تعتمد كلياً على استشعار المجتمع بالمسؤولية الكبرى

المناطق - الرياض:

قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، إن الجهود التي تُبذل للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد- 19، من خلال مشاركة الجهات المعنية، تعتمد كلياً على استشعار المجتمع للمسؤولية الكبرى بين أفراده.

وكانت وزارة الداخلية سجلت مؤخراً أكثر من 27 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19″، في الفترة من 28 مارس الماضي وحتى الثالث من أبريل الجاري.

وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.