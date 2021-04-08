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“التجارة” تعاقب 7 منشآت تجارية وتحيل 7 معلنين خالفوا إجراءات “كورونا” إلى الجهات المختصة

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“التجارة” تعاقب 7 منشآت تجارية وتحيل 7 معلنين خالفوا إجراءات “كورونا” إلى الجهات المختصة

“التجارة” تعاقب 7 منشآت تجارية وتحيل 7 معلنين خالفوا إجراءات “كورونا” إلى الجهات المختصة
http://almnatiq.net/?p=970442
المناطق - واس:

عاقبت وزارة التجارة سبع منشآت تجارية، وأحالت سبعة معلنين عبر” سناب شات ” (أربع نساء وثلاثة رجال) إلى الجهات المختصة لمخالفتهم للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا”، وذلك بحضورهم للمنشآت التجارية والإعلان لها والدعوة لزيارتها.

وكانت وزارة التجارة قد دعت المنشآت التجارية والأسواق لمنع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشأة، ومن ذلك: منع إقامة المسابقات التجارية “التي تستدعي الحضور”، ومنع حفلات افتتاح المحال أو الأسواق، ومنع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية، ومنع مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة لدى المنشآت.

كما دعت “التجارة” المستهلكين إلى أخذ الحيطة والحذر بعدم التوجه لأي منشآت تجارية تشهد ازدحاما، والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وخاصة لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي، ونظافة اليدين، وعدم المصافحة، التي جميعها تسهم – بإذن الله – بشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

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