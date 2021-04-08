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إغلاق 17 منشأة مخالفة لتدابير كورونا في الجوف

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إغلاق 17 منشأة مخالفة لتدابير كورونا في الجوف

إغلاق 17 منشأة مخالفة لتدابير كورونا في الجوف
http://almnatiq.net/?p=970456
المناطق - الجوف:

نفذت أمانة منطقة الجـوف والبلديات التابعة لها خلال الأيام الخمسة الماضية 2592 جولة رقابية على الأسواق والمولات والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة، ضمن جهود الأمانة المستمرة لمتابعة تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبد العزيز الحموان أن الجولات الميدانية للفرق الرقابية على المنشآت التجارية أسفرت عن رصد 25 مخالفة، مبينًا أنه جرى إغلاق 17 منشأة.

وأكدت الأمانة استمرار الحملات الميدانية لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت والأسواق، وشددت على أنها لن تتهاون في رصد المخالفات وتطبيق العقوبات الفورية على المخالفين.

ودعا الحموان المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع جهود الأمانة والبلديات التابعة لها من خلال الإبلاغ عن المخالفات وتقديم الملاحظات عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940.

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