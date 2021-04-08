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أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة الفنيدل

أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة الفنيدل
http://almnatiq.net/?p=970457
المناطق - واس:

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل عزاءهما لأسرة الفنيدل بوفاة فقيدهم كداء سطام الفنيدل -رحمه الله-.

وعبّر سمو أمير منطقة حائل خلال اتصال هاتفي بأشقاء وأبناء الفقيد عن حزنه العميق برحيل الفقيد كداء الفنيدل , سائلاً الله بأن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جهتهم عبر أبناء أسرة الفنيدل عن شكرهم لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على وقفة سموهما ومواساتهما لهم في هذا المصاب الجلل, سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين أعمال سموهما وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته .

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