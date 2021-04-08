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“الحج والعمرة” تعلن آلية إصدار تصاريح العمرة والصلاة والزيارة خلال شهر رمضان

“الحج والعمرة” تعلن آلية إصدار تصاريح العمرة والصلاة والزيارة خلال شهر رمضان

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“الحج والعمرة” تعلن آلية إصدار تصاريح العمرة والصلاة والزيارة خلال شهر رمضان

“الحج والعمرة” تعلن آلية إصدار تصاريح العمرة والصلاة والزيارة خلال شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=970464
المناطق - مكة المكرمة:

أكدت وزارة الحج والعمرة إطلاق تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا” بنسختيهم المحدثة وذلك من خلال التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي، بحيث يتاح من خلالهما للمواطنين والمقيمين طلب إصدار وحجز تصاريح العمرة والزيارة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك، مع حصرية عرض التصاريح على تطبيق توكلنا.

ويأتي هذا التكامل التقني بين التطبيقين بهدف التناغم مع قرار رفع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام، والتحقق من السمات الأمنية للمستفيد من التصريح وحالة التحصين له.

كما أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وحجز التصاريح من خلال المنصات الرسمية المعتمدة.

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