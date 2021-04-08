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الداخلية: غرامة 10 آلاف ريال لمن يقدم للعمرة دون تصريح

الداخلية: غرامة 10 آلاف ريال لمن يقدم للعمرة دون تصريح

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الداخلية: غرامة 10 آلاف ريال لمن يقدم للعمرة دون تصريح

الداخلية: غرامة 10 آلاف ريال لمن يقدم للعمرة دون تصريح
http://almnatiq.net/?p=970473
المناطق - مكة المكرمة:

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي الشريف وساحاته، فقد تقرر تطبيق المخالفة النظامية بحق من يُضبط قادماً لأداء العمرة، خلال شهر رمضان المبارك، دون الحصول على تصريح، بغرامة مالية قدرها (10,000) ريال.

كما بين المصدر أنه تقرر أيضًا مخالفة من يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح، لأداء الصلاة، بغرامة مالية قدرها (1000) ريال، وذلك حتى إعلان نهاية الجائحة وعودة الحياة العامة إلى طبيعتها.

وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات التي تقضي بحصول من يرغب في أداء العمرة أو الصلاة في الحرم المكي الشريف، على تصريح بذلك، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق ومراكز الضبط الأمني والمواقع والممرات المؤدية إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، لمنع أي محاولة لمخالفة التنظيمات المعمول بها.

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