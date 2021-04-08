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منطقة القصيم

رئيس جامعة حائل يلتقي وفدَ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

رئيس جامعة حائل يلتقي وفدَ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
http://almnatiq.net/?p=970476
المناطق - حائل:

التقى الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، رئيس جامعة حائل، اليوم الخميس، وفدَ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الزائر للجامعة، وشمل وفد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ سعيد العنزي، مدير عام الإدارة العامة للتعاون، والأستاذة سارة العنقري، منسقة التكامل المؤسسي بالإدارة العامة للتعاون، والأستاذ سالم التميمي، مدير فرع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمنطقة حائل.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والشراكة في برامج التدريب والتأهيل المشتركة بين الهيئة والجامعة، سواء للطلبة أو لأعضاء هيئة التدريس، وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين القطاعين.

وحضر اللقاء وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور زيد الشمري، ورئيس لجنة عمداء الكليات الطبية، وعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور قرين القرين.

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