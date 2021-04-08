مهرجان الحريد بجزر فرسان موروث شعبي يؤسس لمستقبل سياحي واستثماري واعد

المناطق - جازان - فضه عطيف:

يمثل مهرجان سمك الحريد الذي يحتفي به أهالي محافظة جزر فرسان منتصف شهر أبريل من كل عام موروثًا شعبيًا حرص أهالي فرسان على الاحتفاء به منذ مئات السنين.



ورُصدت عملية صيد سمك الحريد “ببغاء البحر” في مشهد تعززه العديد من الفعاليات بما يبرز حاضر جزيرة فرسان ويؤسس لمستقبل سياحي واستثماري واعد في واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى المملكة، حيث يقوم الصيادون باعتراض سمك الحريد في خط سيره بالممر المائي الضحل بشاطئ الحصيص بالشباك وجر مجموعات منه إلى موقع قريب من الشاطئ، حيث ينتظر أهالي الجزيرة والمشاركون في المهرجان متأهبين للظفر بما يستطيعون من هذه الأسماك.

