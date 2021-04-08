غرفة الباحة تبرم مذكرة تفاهم لتوسيع دائرة الاستثمار في النزل الريفية الزراعية السياحية بالمنطقة

أبرمت غرفة الباحة مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع مصنع منازل الحسين الريفية بهدف توسيع دائرة الاستثمار في مشروعات النزل الريفية على مستوى محافظات المنطقة انفاذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود الرامية لترقية الخدمات السياحية النوعية بالمنطقة بما يلبي تطلعات المواطنين ومرتادي المنطقة من الزوار والمصطافين.



وقام بالتوقع على الاتفاقية الأمين العام المكلف الأستاذ عبدالوهاب زومه وممثل المصنع أحمد سلطان الحسين، في حضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد سعيد المعجباني ونائب الرئيس الأستاذ عبدالله محمد رافع.



وصرح المعجباني بأنه سيتم بمقتضى الاتفاقية تصميم وتركيب نموذج للنزل الريفية في إحدى الساحات بمدينة الباحة لنشر ثقافة النزل الريفية الزراعية السياحية، وتعريف الجمهور والمهتمين بمزايا هذا النوع من الإسكان السياحي من حيث جودة مواصفاته وكفاءته في مقاومة الرطوبة والتقلبات المناخية، وسهولة الفك والتركيب والصيانة والنقل من مكان لآخر علاوة على ما يوفره من الاريحية والراحة النفسية لكل من يستخدمها.



واشار المعجباني إلى أن الغرفة ستقوم بتقديم الدعم اللوجستي لترويج هذا النوع من الاستثمار في أوساط أصحاب المزارع مع تحفيز رواد الأعمال لمزاولة هذا النشاط في إطار تعزيز ثقافة العمل الحر.



ولفت إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعظيم المردود السياحي والاقتصادي والتجاري والتنموي بشكل عام، وتجد الغرفة كل تعاون من شركائها وفي مقدمتهم أمانة منطقة الباحة التي ستعمل على تخصيص أحد الميادين العامة لتركيب أحد نماذج النزل الريفية تمهيداً لتوظيف الاستثمارات في هذا المجال الداعم لصناعة السياحة بالمنطقة.