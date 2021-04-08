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القوات الجوية الملكية السعودية تختتم مشاركتها في مناورات تمرين “مركز التفوق الجوي 2021” في باكستان

القوات الجوية الملكية السعودية تختتم مشاركتها في مناورات تمرين “مركز التفوق الجوي 2021” في باكستان

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منطقة القصيم

وزارة الرياضة تعلن تخصيص وتطوير أرض الصالات الخضراء بالمنطقة الشرقية

وزارة الرياضة تعلن تخصيص وتطوير أرض الصالات الخضراء بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=970497
المناطق - واس

أعلنت وزارة الرياضة ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار، وبالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، تعيين فريق عمل مختص لإعداد الدراسات الأولية لتطوير أرض “الصالات الخضراء” بالمنطقة الشرقية، وتخصيصها بشكل كامل، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار بها.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة التي تمثل مرحلة أولى من برنامج تخصيص القطاع الرياضي إلى تفعيل دور المنشآت الرياضية وتحسين بنيتها التحتية، إلى جانب تمكين القطاع الخاص من الاستثمار فيها، بما ينعكس على تنمية وتطوير القطاع الرياضي بالمملكة، الذي يشرف على استضافة العديد من الفعاليات والمناسبات الرياضية إقليميًا ودوليًا، بدعم غير محدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع – حفظه الله – للقطاع الرياضي، وبما يتماشى مع برامج وخطط رؤية المملكة 2030، ومواكبةً لبرنامج “شريك” الهادف إلى تحقيق التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء.
يذكر أن نمو القطاع الرياضي في الناتج المحلي ارتفع من 2.4 مليار ريال في 2016 إلى 6,5 مليارات ريال في 2018 بزيادة تقدر بـ 170% خلال عامين فقط، الأمر الذي يعد دافعاً لصناعة فرص واعدة لزيادة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم.

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