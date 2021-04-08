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أمير القصيم يرعى الحفل الختامي لموسم سباقات الفروسية بالمنطقة ويتوج الفائزين بالأشواط الـ12

أمير القصيم يرعى الحفل الختامي لموسم سباقات الفروسية بالمنطقة ويتوج الفائزين بالأشواط الـ12
http://almnatiq.net/?p=970500
المناطق - واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة ميدان الملك سعود للفروسية، بختام سباقات النادي لعام 1442هـ وما حققه من نجاحات ملموسة، وكان الحضور مميزا على مستوى ميادين الفروسية في المملكة.
جاء ذلك خلال رعاية سمو أمير منطقة القصيم اليوم, للحفل الختامي لموسم سباقات 1442هـ، والمقام على كأس وجوائز إمارة المنطقة، بميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم بجوائز تقارب المليون ريال منها خمس سيارات للفائزين، بحضور وكيل أمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير عام ميدان الملك سعود عبدالعزيز التويجري, وعدد من مسؤولي المنطقة.
وأشار سموه إلى أن ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم شهد إقامة العديد من سباقات الفروسية التي كانت متميزة، سواء على مستوى مشاركة الملاك أو الجوائز, مبدياً تقديره لجهود جميع القائمين على الميدان، متطلعاً سموه أن يكون الموسم القادم حافلاً بالإنجازات، مقدما شكره لمدير ميدان الملك سعود للفروسية ولجميع رجال الأعمال والداعمين وملاك الخيل والمدربين المشاركين بالنجاحات التي يحققها ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم.
وبارك سموه للملاك الفائزين بأشواط الحفل، حيث جاءت نتائج المراكز الأولى في الأشواط الثلاثة عشر ‏كالآتي :
الشوط الأول : حقق المركز الأول الجواد «بيات» ، فيما كان الجواد ‏«شامخ جودة» الأول في الشوط الثاني ، و الجواد ‏«هدلا السرحان» الأول في الشوط الثالث ، والجواد ‏«دم الوريد» أولاً في الشوط الرابع، ‏والجواد «غارة فوز» أولاً في الشوط الخامس، والجواد ‏«عين التين» أولاً في الشوط السادس، والجواد ‏«الفهيدي» أولاً في الشوط السابع، والجواد ‏«ترجماني» أولاً في الشوط الثامن، والجواد ‏«هازال» أولاً في الشوط التاسع، والجواد ‏«يجتاح» أولاً في الشوط العاشر ، فيما حقق الجواد ‏«العدين» المركز الأول في الشوط الحادي عشر، والجواد ‏«نفعه» أولاً في الشوط الثاني عشر، أما الشوط الأخير فقد حقق المركز الأول الجواد “صانع البسمة”.
وفي ختام الحفل كرم سمو أمير القصيم الداعمين ورجال الأعمال المساهمين, فيما تسلم سموه درعاً تذكارية بهذه المناسبة.

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