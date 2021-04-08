“الحجيري” يتلقى التهاني في مناسبة تخرج ابنه عبدالعزيز من كلية الملك فهد البحرية

المناطق - تبوك:

تلقى أنس بن عبدالله الحجيري أحد منسوبي وزارة الدفاع التهاني في مناسبة تخرج ابنه الملازم بحري عبدالعزيز من كلية الملك فهد البحرية في دفعتها الـ 34 برتبة ملازم.



وشكر الحجيري كل من بارك له تخرج ابنه متمنيًا لأبناء الوطن التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية والعلمية.



وتبارك أسرة صحيفة “المناطق” للحجيري هذا التخرج سائلين الله لابنه دوام التوفيق.