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الأمير خالد الفيصل يشرّف الحفل الختامي لسباقات الخيل بمحافظة جدة

الأمير خالد الفيصل يشرّف الحفل الختامي لسباقات الخيل بمحافظة جدة

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الأمير خالد الفيصل يشرّف الحفل الختامي لسباقات الخيل بمحافظة جدة

الأمير خالد الفيصل يشرّف الحفل الختامي لسباقات الخيل بمحافظة جدة
http://almnatiq.net/?p=970514

رّف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم, الحفل الختامي لميدان سباقات الخيل بمحافظة جدة على كأس سموه، وكأس إمارة منطقة مكة المكرمة، وكأس وزارة الدفاع، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وقيادات وزارة الدفاع بالمنطقة.
وثمن مدير عام نادي الفروسية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور فهد بن طلال المهلهل الرعاية الكريمة من سمو الأمير خالد الفيصل ودعمه لهذه الرياضة العربية الأصيلة بالمنطقة، معبراً عن شرفه، وفرحة ملاك الخيل الغامرة بالمنطقة على تشريف سموه للحفل الختام لسباقات الخيل في ظل هذا التواجد المميز من محبي هذا الرياضة.
ونوه بالحراك الكبير الذي شهده ميدان سباقات الخيل بمحافظة جدة من ملاك الخيل بالمملكة، والحرص على المشاركة في هذا الكرنفال والمهرجان الفروسي الذي يعد من أكبر المنافسات في مجال سباقات الخيل، حيث وصلت مجموع جوائز الحفل الختامي في هذا الموسم ولأول مرة منذ إنشاء النادي قرابة مليون ريال.
واشتمل السباق على ستة أشواط : جاء الشوط الأول لـ انتاج مفتوح الدرجات عمر 2019م ، ومسافته 1200متر، على سيارة ميدان سباقات الخيل بجدة، وحل في المركز الأول الخيل “نخاب”، للمالك ليث جاسم الأموي، والمدرب ليث حميد، والخيال عبدالرحمن مشهور.
والشوط الثاني لـ إنتاج مفتوح عمر 3 سنوات فقط مواليد 2018م ، ومسافته 1400متر على سيارة ميدان سباقات الخيل بجدة، وحل في المركز الأول الخيل “فيك العزم”، للمالك عبدالعزيز معلا السهلي، والمدرب أحمد مكي، والخيال عبدالله العضيب.
والشوط الثالث لـ إنتاج مفتوح عمر 4 سنوات فقط مواليد 2017م، ومسافته 2000متر على سيارة ميدان سباقات الخيل بجدة، وحل في المركز الأول الخيل “فخر العز” للمالك أبناء صلاح المطيري، والمدرب ناصر المطيري، والخيال مشاري المطيري.
والشوط الرابع لـ مستورد مفتوح عمر 3 سنوات وأكثر، ومسافته 2000متر على كأس وزارة الدفاع ، وحقق فيه المركز الأول الخيل “فيجاي” للمالك عبدالعزيز معلا السهلي، والمدرب أحمد مكي، والخيال عبدالله العوفي.
وحدد الشوط الخامس للجياد عربي مفتوح الدرجات عمر 3 سنوات وأكثر، ومسافته 1600متر على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة، وحل في المركز الأول الخيل “شموس عذبه” للمالك إسطبل عالية نجد، والمدرب مرزوق حلوش، والخيال محمد الغريب، والشوط السادس لـ إنتاج مفتوح الدرجات عمر 3 سنوات وأكثر، ومسافته 2000متر، على كأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وكان نصيب المركز الأول فيه للخيل “بيقاسوس” والمالك صالح حسن الزعبي، والمدرب عبدالعزيز الزعبي، والخيال عبدالرحمن مشهور.

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