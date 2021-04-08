وزارة التجارة بالقصيم تنفذ 9454 جولة رقابية على المنشآت التجارية

المناطق - واس

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة في منطقة القصيم، جولات ميدانية رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة، خلال شهري مارس وإبريل، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونفذت الفرق خلال جولاتها 9454 جولة رقابية، استهدفت المراكز التجارية ومراكز الصيانة, حيث أسفرت عن ضبط 132 من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمختلف المحافظات، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يذكر أن هذه الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، ومؤكدًا على أهمية تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الاحترازية, والتحقق من تفعيل المتسوقين لتطبيق “توكلنا”.