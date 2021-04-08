الفيحاء يتوج بطلاً لدوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا

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توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر فريق الفيحاء بكأس دوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا للموسم الرياضي 2020 – 2021.

وجاءت مراسم التتويج عقب مباراة الفيحاء والتسامح والتي جرت اليوم، لحساب الجولة الـ 26 والأخيرة من الدوري، والتي حسمها الفيحاء بالفوز بهدف نظيف.

وكان الفيحاء حسم فوزه بلقب الدوري بعد فوزه على الروضة لحساب الجولة الـ 24، حيث ابتعد في الصدارة بفارق 7 نقاط عن الفيصلي قبل جولتين من النهاية.

يذكر أن الفيحاء، الفيصلي والباطن تأهلوا إلى الدوري الممتاز للناشئين للموسم الرياضي المقبل 2021 – 2022.