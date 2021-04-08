احدث الأخبار

وزير الصحة يدشن مشروع تحسين وتطوير مركزي الأورام والقلب بمنطقة تبوك
محليات
 الفيحاء يتوج بطلاً لدوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا
الرياضة
 وزارة التجارة بالقصيم تنفذ 9454 جولة رقابية على المنشآت التجارية
منطقة القصيم
 الأمير خالد الفيصل يشرّف الحفل الختامي لسباقات الخيل بمحافظة جدة
الرياضة
 القوات الجوية الملكية السعودية تختتم مشاركتها في مناورات تمرين “مركز التفوق الجوي 2021” في باكستان
أبرز المواد
 “الحجيري” يتلقى التهاني في مناسبة تخرج ابنه عبدالعزيز من كلية الملك فهد البحرية
أبرز المواد
 غرفة الباحة تبرم مذكرة تفاهم لتوسيع دائرة الاستثمار في النزل الريفية الزراعية السياحية بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير القصيم يرعى الحفل الختامي لموسم سباقات الفروسية بالمنطقة ويتوج الفائزين بالأشواط الـ12
منطقة القصيم
 وزارة الرياضة تعلن تخصيص وتطوير أرض الصالات الخضراء بالمنطقة الشرقية
الرياضة
 مهرجان الحريد بجزر فرسان موروث شعبي يؤسس لمستقبل سياحي واستثماري واعد
أبرز المواد
 رئيس جامعة حائل يلتقي وفدَ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
أبرز المواد
 الداخلية: غرامة 10 آلاف ريال لمن يقدم للعمرة دون تصريح
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير الصحة يدشن مشروع تحسين وتطوير مركزي الأورام والقلب بمنطقة تبوك

وزير الصحة يدشن مشروع تحسين وتطوير مركزي الأورام والقلب بمنطقة تبوك

محليات
الفيحاء يتوج بطلاً لدوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا

الفيحاء يتوج بطلاً لدوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا

الرياضة
وزارة التجارة بالقصيم تنفذ 9454 جولة رقابية على المنشآت التجارية

وزارة التجارة بالقصيم تنفذ 9454 جولة رقابية على المنشآت التجارية

منطقة القصيم
الأمير خالد الفيصل يشرّف الحفل الختامي لسباقات الخيل بمحافظة جدة

الأمير خالد الفيصل يشرّف الحفل الختامي لسباقات الخيل بمحافظة جدة

الرياضة

وزير الصحة يدشن مشروع تحسين وتطوير مركزي الأورام والقلب بمنطقة تبوك

وزير الصحة يدشن مشروع تحسين وتطوير مركزي الأورام والقلب بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=970528
المناطق - واس

دشن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمس, مشروع تحسين وتطوير مركزي الأورام والقلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك.
واستمع الدكتور الربيعة إلى ‏شرح موجز عن المشروع من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي, حيث يضم مركز الأورام عيادة خاصة لعلاج الأورام السرطانية ومختبر لعلم الأنسجة وعيادة للفحص، يعمل فيها نخبة من الأطباء الاستشاريين والكوادر الفنية والإدارية المتخصصة، فيما يضم مركز القلب أحدث التقنيات العلاجية في مجال العلاج وتبلغ سعته ( 52 ) سرير تنويم وبعدد (۱۲) فعلياً, بالإضافة لعدد (۸) أسرة وحدة عناية قلبية مركزة ومعمل قسطرة للشرايين التاجية.

روابط ذات صلة

القوات الجوية الملكية السعودية تختتم مشاركتها في مناورات تمرين “مركز التفوق الجوي 2021” في باكستان

القوات الجوية الملكية السعودية تختتم مشاركتها في مناورات تمرين “مركز التفوق الجوي 2021” في باكستان
“الحجيري” يتلقى التهاني في مناسبة تخرج ابنه عبدالعزيز من كلية الملك فهد البحرية

“الحجيري” يتلقى التهاني في مناسبة تخرج ابنه عبدالعزيز من كلية الملك فهد البحرية
الداخلية: غرامة 10 آلاف ريال لمن يقدم للعمرة دون تصريح

الداخلية: غرامة 10 آلاف ريال لمن يقدم للعمرة دون تصريح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*