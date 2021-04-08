احدث الأخبار

أمير الجوف ‏يستقبل سمو وزير الطاقة
منطقة الجوف
 تتويج الفتح ببطولة الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا
الرياضة
 وزير الصحة يدشن مشروع تحسين وتطوير مركزي الأورام والقلب بمنطقة تبوك
محليات
 الفيحاء يتوج بطلاً لدوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا
الرياضة
 وزارة التجارة بالقصيم تنفذ 9454 جولة رقابية على المنشآت التجارية
منطقة القصيم
 الأمير خالد الفيصل يشرّف الحفل الختامي لسباقات الخيل بمحافظة جدة
الرياضة
 القوات الجوية الملكية السعودية تختتم مشاركتها في مناورات تمرين “مركز التفوق الجوي 2021” في باكستان
أبرز المواد
 “الحجيري” يتلقى التهاني في مناسبة تخرج ابنه عبدالعزيز من كلية الملك فهد البحرية
أبرز المواد
 غرفة الباحة تبرم مذكرة تفاهم لتوسيع دائرة الاستثمار في النزل الريفية الزراعية السياحية بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير القصيم يرعى الحفل الختامي لموسم سباقات الفروسية بالمنطقة ويتوج الفائزين بالأشواط الـ12
منطقة القصيم
 وزارة الرياضة تعلن تخصيص وتطوير أرض الصالات الخضراء بالمنطقة الشرقية
الرياضة
 مهرجان الحريد بجزر فرسان موروث شعبي يؤسس لمستقبل سياحي واستثماري واعد
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير الجوف ‏يستقبل سمو وزير الطاقة

أمير الجوف ‏يستقبل سمو وزير الطاقة

منطقة الجوف
تتويج الفتح ببطولة الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا

تتويج الفتح ببطولة الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا

الرياضة
وزير الصحة يدشن مشروع تحسين وتطوير مركزي الأورام والقلب بمنطقة تبوك

وزير الصحة يدشن مشروع تحسين وتطوير مركزي الأورام والقلب بمنطقة تبوك

محليات
الفيحاء يتوج بطلاً لدوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا

الفيحاء يتوج بطلاً لدوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا

الرياضة

أمير الجوف ‏يستقبل سمو وزير الطاقة

أمير الجوف ‏يستقبل سمو وزير الطاقة
http://almnatiq.net/?p=970537
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة والوفد المرافق له، لتدشين مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، وتفقد مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح.
وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات التي تهم وتخدم منطقة الجوف.
حضر الاستقبال عدد من المسؤولين.

روابط ذات صلة

إغلاق 17 منشأة مخالفة لتدابير كورونا في الجوف

إغلاق 17 منشأة مخالفة لتدابير كورونا في الجوف
برعاية ولي العهد.. وزير الطاقة يفتتح مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية

برعاية ولي العهد.. وزير الطاقة يفتتح مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية
أمانة الجوف تنفذ 2592 جولة رقابية على منافذ البيع وصالونات الحلاقة

أمانة الجوف تنفذ 2592 جولة رقابية على منافذ البيع وصالونات الحلاقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*