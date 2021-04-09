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بثلاثية .. الرائد يذيق الأهلي الخسارة السادسة تواليًا!

بثلاثية .. الرائد يذيق الأهلي الخسارة السادسة تواليًا!
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المناطق - واس

تغلب فريق الرائد على مستضيفه فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل للرائد الهدفين الأول والثاني اللاعب “كريم البركاوي” عند الدقائق 16، 24، وعند الدقيقة 28 سجل اللاعب “ارنود جوم” الهدف الثالث، فيما سجل للأهلي الهدف الأول اللاعب “مهند عسيري” عند الدقيقة 72، وعند الدقيقة 91 أضاف اللاعب “عمر السومة” الهدف الثاني.

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