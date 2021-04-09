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الخلود يكمل عقد الصاعدين لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

الخلود يكمل عقد الصاعدين لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى
http://almnatiq.net/?p=970546
المناطق - واس

صعد فريق الخلود رسميًا إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للموسم المقبل 2021-2022.
وحسم الخلود وصافة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية بعد فوزه أمس الخميس، على مضيفه الذهب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة، التي جرت بينهما على ملعب نادي أحد لحساب الجولة السادسة والعشرين والأخيرة، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن الوشم الثالث.
واكتمل بذلك عقد الأندية المتأهلة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، والمتمثل في الرباعي الأخدود وبيشة (عن المجموعة الأولى) والعروبة والخلود (عن المجموعة الثانية).

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