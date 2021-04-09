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المعلمي يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة

المعلمي يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة

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المعلمي يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة

المعلمي يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=970567
المناطق - واس

شارك معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في اجتماع المجموعة العربية على مستوى السفراء، الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي، بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.
وجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى إحاطة معالي وزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر، بمناسبة ترشح دولة الإمارات للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023 .
ورحب السفير المعلمي من جانبه، بوزير الدولة الإماراتي وبهذه الخطوة التي من شأنها دعم القضايا العربية والإسلامية لاسيما أن وجود دولة عربية في مجلس الأمن سيصب في صالح عدد من القضايا العربية.
كما رحب معاليه برئاسة مملكة البحرين للمجموعة العربية لهذا الشهر .
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وتبادل الأراء حيال التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي.
حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الرابعة في الوفد وجدي محرم، وعضو الوفد ريم العمير والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.

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