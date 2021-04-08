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شرطة الرياض تطيح بعشرة أشخاص مارسوا عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية

شرطة الرياض تطيح بعشرة أشخاص مارسوا عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية

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شرطة الرياض تطيح بعشرة أشخاص مارسوا عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية

شرطة الرياض تطيح بعشرة أشخاص مارسوا عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية
http://almnatiq.net/?p=970570
المناطق - واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بـ (10) أشخاص، (5) مواطنين و(4) مقيمين من الجنسيات المصرية، والأردنية، واليمنية، ونازح، جميعهم في العقدين الثاني والرابع من العمر، مارسوا عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية.

وأوضح الرائد الكريديس أنه ضبط بحوزتهم (1,190,805) ريالات نقدًا، و(155) جهاز نقاط بيع، ومجوهرات تزن (1047,8) جرام، و(4) أسلحة نارية من نوع رشاش، ومسدس، وجرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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