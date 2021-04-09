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سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة و انخفاض لدرجات الحرارة ليلا على بعض المناطق

سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة و انخفاض لدرجات الحرارة ليلا على بعض المناطق
http://almnatiq.net/?p=970582
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شمال غرب وغرب المملكة فيما تتكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة ، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ليلا على شمال غرب وغرب المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية على الجزء الشمالي الاوسط. وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم / ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

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