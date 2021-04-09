التجارة تحيل 20 معلنا للداخلية

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http://almnatiq.net/?p=970585
المناطق - متابعات

عاقبت وزارة التجارة عدة منشآت تجارية، وأحالت 20 معلنًا عبر «سناب شات»، إلى وزارة الداخلية لمخالفتهم التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا، وذلك بحضورهم للمنشآت التجارية والإعلان لها والدعوة لزيارتها.

وكانت التجارة قد أعلنت إحالة 7 معلنين (4 نساء، و3 رجال) إلى وزارة الداخلية في وقت سابق أمس، فيما ضبطت خلال الساعات الماضية مخالفات 13 معلنًا ومعلنة آخرين، وأحالت مخالفاتهم لوزارة الداخلية إضافة لمعاقبة المنشآت التجارية المخالفة.

و وفقا لـ «عكاظ» فقد رصدت عددا من الممارسات الاحتيالية التي عمد بعض معلني منصات التواصل الاجتماعي لممارستها ضد قرار وزارة التجارة لمنع التزاحم في المنشآت التجارية والأسواق لمنع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشأة.

ومن الممارسات الاحتيالية الإعلان عبر إيهام متابعيهم بأن حضورهم للمنشأة التجارية يأتي دون دعوة، وذلك اما للشراء، أو استعراض ما لدى المنشأة عن طريق إنزال كل محتويات قائمة الطعام واستعراضها ومن ثم تصوير المنشأة من الخارج والمغادرة، وبدون إبراز كونه إعلانا.

آخرون قاموا بزيارة بعض المنشآت التجارية وتصوير زيارتهم كجولة شرائية والإعلان بطريقة مخفية والمغادرة عقب ذلك.

وكانت وزارة التجارة منعت بعض المنشآت التجارية من إقامة المسابقات التجارية «التي تستدعي الحضور»، ومنع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق، ومنع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية، ومنع مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة لدى المنشآت.

ودعت «التجارة» المستهلكين إلى أخذ الحيطة والحذر بعدم التوجه لأي منشآت تجارية تشهد ازدحامًا، والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي، ونظافة اليدين، وعدم المصافحة، التي جميعها تسهم – بإذن الله – وبشكل كبير في الوقاية من فايروس كورونا والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

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