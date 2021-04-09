احدث الأخبار

فيينا.. جلسة حول الاتفاق النووي الإيراني اليوم
أبرز المواد
 بتكلفة تناهز 2 مليار دولار.. مشروع ألماني لإعادة إعمار مرفأ بيروت
أبرز المواد
 الاستخبارات الأمريكية ترسم صورة قاتمة لمستقبل العالم
أبرز المواد
 التجارة تحيل 20 معلنا للداخلية
أبرز المواد
 سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة و انخفاض لدرجات الحرارة ليلا على بعض المناطق
أبرز المواد
 التحالف يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه جازان
أبرز المواد
 مقاطعة أمريكية توقف لقاح “جونسون آند جونسون” بعد ظهور أعراض مختلفة على متلقيه
أبرز المواد
 عطل مفاجئ يضرب “فيسبوك” و”ماسنجر” و”إنستغرام” في معظم أنحاء العالم
أبرز المواد
 شرطة الرياض تطيح بعشرة أشخاص مارسوا عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية
منطقة الرياض
 المعلمي يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة
محليات
 البرازيل تسجل 4249 وفاة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 انطلاق بطولة المملكة للسباحة والغطس لجميع الفئات السنية
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

فيينا.. جلسة حول الاتفاق النووي الإيراني اليوم

فيينا.. جلسة حول الاتفاق النووي الإيراني اليوم

أبرز المواد
بتكلفة تناهز 2 مليار دولار.. مشروع ألماني لإعادة إعمار مرفأ بيروت

بتكلفة تناهز 2 مليار دولار.. مشروع ألماني لإعادة إعمار مرفأ بيروت

أبرز المواد
الاستخبارات الأمريكية ترسم صورة قاتمة لمستقبل العالم

الاستخبارات الأمريكية ترسم صورة قاتمة لمستقبل العالم

أبرز المواد
التجارة تحيل 20 معلنا للداخلية

التجارة تحيل 20 معلنا للداخلية

أبرز المواد

فيينا.. جلسة حول الاتفاق النووي الإيراني اليوم

فيينا.. جلسة حول الاتفاق النووي الإيراني اليوم
http://almnatiq.net/?p=970594
المناطق - وكالات

تنعقد اليوم الجمعة في فيينا جلسة حول الاتفاق النووي الإيراني، تشارك فيها وفق الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين وإيران.

أما الخارجية الأمريكية فقالت إنه من المتوقع استئناف محادثات إيران في فيينا خلال أيام أو الأسبوع المقبل، كما جددت تأكيدها على أن التفاوض مع إيران سيكون صعبا.

من اجتماعات فيينا

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، إنه يجب عدم المبالغة بالتوقعات بشأن محادثات فيينا حول الاتفاق النووي.

وأضاف أن العقوبات ستبقى على إيران فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان وبرنامج الصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب.

تعبيرية

وذكر برايس، في الإيجاز الصحافي، أن مبعوث واشنطن الخاص بإيران روبرت مالي سيعود بعد توقف محادثات فيينا نهاية الأسبوع، متوقعا استئناف مفاوضات فيينا خلال أيام أو الأسبوع المقبل.

وأعلنت البعثة الأوروبية، أمس الخميس، عن جلسة اليوم في فيينا للدول الموقعة على الاتفاق النووي (من دون الولايات المتحدة)، لمناقشة ما توصلت إليه لجنتا الخبراء. الجلسة يرأسها إنريكي مورا نيابة عن جوزيف بوريل باسم الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق من الخميس، كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن محادثات فيينا ستشهد الجمعة، عقد جلسة للأطراف المتبقية في الاتفاق النووي، على أن تأخذ الوفود استراحة بضعة أيام وتعود إلى دولها للتشاور، وترجع إلى فيينا الأسبوع المقبل لاستكمال المحادثات.

وقال عراقجي: “لست في موقع القول ما إذا كانت المحادثات ناجحة أم لا، بالتأكيد لم تكن سلبية، ويمكن وصفها بأنها كانت بناءة وتتقدم إلى الأمام”.

واعتبر مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف في حديث لـ”العربية” أن تفعيل بنود الاتفاق النووي الإيراني مع الولايات المتحدة سيتطلب وقتا لتنفيذ تعهداته في حال توصل الطرفان إلى اتفاق حول ذلك.

وانتهت الجولة الأولى من المفاوضات حول إعادة إحياء الاتفاق النووي مساء الثلاثاء في فندق بفيينا بين الدول الغربية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى الصين وروسيا وإيران، وخلصت إلى ضرورة استكمال المشاورات بين مجموعتين من الخبراء.

روابط ذات صلة

بتكلفة تناهز 2 مليار دولار.. مشروع ألماني لإعادة إعمار مرفأ بيروت

بتكلفة تناهز 2 مليار دولار.. مشروع ألماني لإعادة إعمار مرفأ بيروت
الاستخبارات الأمريكية ترسم صورة قاتمة لمستقبل العالم

الاستخبارات الأمريكية ترسم صورة قاتمة لمستقبل العالم
التجارة تحيل 20 معلنا للداخلية

التجارة تحيل 20 معلنا للداخلية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*