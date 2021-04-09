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وكالة أمريكية: هجوم “سافيز” ضربة لاستعراض قوة إيران

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وكالة أمريكية: هجوم “سافيز” ضربة لاستعراض قوة إيران

وكالة أمريكية: هجوم “سافيز” ضربة لاستعراض قوة إيران
http://almnatiq.net/?p=970601
المناطق - وكالات

وصفت وكالة “أسوشييتد برس” Associated Press الأمريكية، الضرر الذي لحق بسفينة الحرس الثوري الإيراني “سافيز” ، بالجسيم، وذلك خلافًا لما قاله المسؤولون الإيرانيون.

واعتبرت الوكالة أن خسارة هذه السفينة تشكل ضربة لاستعراض إيران لقوتها في حرب اليمن.

وأن “سافيز” هي الضربة الأقوى في “حرب الظل” بين إسرائيل وإيران.

سفينة سافيز

وبحسب “أسوشييتد برس”، فإن إصابة سفينة “سافيز” الإيرانية جسيمة، وخسارتها تعد “ضربة لاستعراض إيران في اليمن والبحر الأحمر”، مؤكدة أن تحليل صور الأقمار الصناعية كشف عن تسرب الوقود من السفينة.

كما أشارت الوكالة إلى أن حجم ضرر “سافيز” قد يحتاج إلى جرها وإصلاحها.

أما موقع “نزر نيوز”، فأشار إلى أن الهجوم اخترق هيكل السفينة تحت سطح الماء، وأن المياه تسربت إلى غرفة المحركات.

ومع ذلك، فإن إيران قالت إن الضربة “طفيفة”.

إسرائيل تراقب من جهتها، الوضع في المنطقة، تحسبا لرد محتمل من إيران على استهداف السفينة “سافيز” من خلال صواريخ ملاحية ومسيّرات مفخخة، وذلك بحسب مصدر عسكري إسرائيلي.

مصدر إسرائيلي قال إن الاستهداف جاء ردا على استهداف إيران سفينتين مملوكتين لشركات إسرائيلية، لكن التوقيت لافت بالتزامن مع المفاوضات الإيرانية الغربية للعودة للاتفاق النووي التي تعارضها إسرائيل، في الوقت الذي يسود فيه خلاف داخل المؤسسة الأمنية، مرة بسبب علنية المواجهة والتسريبات التي تجر إيران للرد، ومرة ثانية لأن واشنطن تريد هدوءا لإدارة حوارها مع طهران.

سلاح البحرية الإسرائيلي بات في حال استنفار، وتجوب سفنه الحربية البحر الأحمر والمتوسط إلى جانب الغواصات التي تقل الكوماندوز إلى نقاط بعيدة.

اللافت أن طرفي المواجهة يحرصان على خط أحمر مشترك، وعدم إغراق أي سفينة من جرّاء الاستهداف، الذي يتم عادة بإلصاق عبوات مغناطيسية في الجزء العلوي للسفينة المستهدفة.

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