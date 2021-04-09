صحة بيشة : أكثر من 51 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الولادة والأطفال

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قدم مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة بيشة خدماته خلال الربع الأول من عام 2021م، لعدد 52,377 مستفيد.

وأوضحت صحة بيشة بأنه تم إجراء (536) عملية منها (84) عملية جراحية، وعدد (452) نساء، فيما بلغ عدد عمليات جراحة اليوم الواحد (175) عملية، وبلغ عدد المواليد (844) مولوداً خلال نفس الفترة المذكورة، وبلغت عدد الفحوصات المخبرية (30720) فحص مخبري وعدد (4792) فحص إشعاعي، وقد استقبلت أقسام الطوارئ والعيادات بالمستشفى (14774 ) مستفيد وذلك خلال نفس الفترة.

وأضافت صحة بيشة بأن مستشفى الولادة والأطفال يعدّ من أحدث المستشفيات بالمنطقة وتبلغ سعته السريرية (100) سرير، كما يعتبر هو المستشفى المرجعي لحالات الولادة والأطفال ويعمل فيه نخبة من الكوادر الصحية في عدد من التخصصات، ويحتضن المستشفى جميع الأجهزة الطبية الحديثة.