“الشؤون الإسلامية” بنجران تستكمل خطتها الدعوية خلال شهر رمضان

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استكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران خطته الدعوية خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام 1442هـ

حيث بلغ عدد المناشط الدعوية التي تم اعتمادها من قبل فرع الوزارة بالمنطقة من خلال النظام التقني للفسح الإلكتروني (تيسير) لمركز الدعوة وجمعيات الدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات التابعة للفرع فنيا 436 منشطا دعويًا.

وقد أوضح فضيلة مدير عام الفرع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن المناشط المعتمدة شملت العديد من المحاضرات التي تناولت موضوعات (العقيدة، والفقه، وما يتعلق بأحكام الصيام والقيام، والآداب الشرعية ) تقام (عن بعد)، عدا الكلمات التي تلقى في الجوامع والمساجد بِما لا يزيد عن عشر دقائق مع مراعاة الاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي كورونا، كما أوضح فضيلته أنه تم إدراج الإدارات الحكومية والقطاعات العسكرية والسجون ضمن الخطة الدعوية خلال هذا الشهر المبارك،

إضافة لإقامة مسابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناسب مع موضوعات هذا الشهر الفضيل وذلك على كتاب (من هدايات سورة الفاتحة) وكتاب (آية الكرسي وبراهين التوحيد) لفضيلة الشيخ أ د. عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي الشريف.

وفي الختام رفع العصيمي شكره لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لمتابعته وتوجيهاته الكريمة ودعمه المتواصل لفرع الوزارة بمنطقة نجران.