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“متوسطة حقل تبوك” تصمّم جدول الاختبارات على شكل “تقرير كورونا”

“متوسطة حقل تبوك” تصمّم جدول الاختبارات على شكل “تقرير كورونا”

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“متوسطة حقل تبوك” تصمّم جدول الاختبارات على شكل “تقرير كورونا”

“متوسطة حقل تبوك” تصمّم جدول الاختبارات على شكل “تقرير كورونا”
http://almnatiq.net/?p=970669
المناطق_تبوك

في بادرة هي الأولى من نوعها؛ قامت مدرسة حقل المتوسطة بمنطقة تبوك، بتصميم جدول الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 هــ، مماثل لتصميم إنفوجرافيك التقرير اليومي لإعلان مستجدات وإصابات فيروس “كورونا المستجد” في المملكة.

وتأتي هذه الفكرة بغرض التوعية والتذكير بمتابعة مستجدات فيروس “كورونا”، خلال هذه الأيام، خاصةً مع عودة ارتفاع الحالات، وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة والجهات المعنية للحدّ من انتشار الجائحة.

واستهدفت فكرة التصميم جذب الانتباه، وأن يكون سريع الانتشار والتوزيع بين الطلاب المستهدفين لمعرفة مواعيد الاختبارات.

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