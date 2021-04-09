احدث الأخبار

وزارة الشؤون الإسلامية تقيم حفل تدشين لبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور في ماليزيا
أبرز المواد
 “متوسطة حقل تبوك” تصمّم جدول الاختبارات على شكل “تقرير كورونا”
أبرز المواد
 صحة بيشة : أكثر من 51 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الولادة والأطفال
منطقة عسير
 خطيب المسجد الحرام: الصيام الذي حُوفظ على شروطِه وواجباته فيكون لصاحبه حُسن العقبى بالحظوة بفيضِ العَطَاءِ الرباني
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تغلق 7 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة كورونا بين صفوف المصلين
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” بنجران تستكمل خطتها الدعوية خلال شهر رمضان
منطقة نجران
 “شاي الحليب” يغضب الصين.. وسهام النقد تتجه إلى “تويتر”
أبرز المواد
 تحطم طائرة عسكرية تركية.. وكشف مصير طاقمها
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 165 قتيلا
أبرز المواد
 المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء يوم الأحد 29 شعبان حسب تقويم أم القرى
أبرز المواد
 انخفاض سعر خام “برنت” بنسبة 0.82 %
أبرز المواد
 دراسة: ثلث الناجين من “كورونا” يعانون من مشاكل عقلية أو عصبية!
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزارة الشؤون الإسلامية تقيم حفل تدشين لبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور في ماليزيا

وزارة الشؤون الإسلامية تقيم حفل تدشين لبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور في ماليزيا

أبرز المواد
“متوسطة حقل تبوك” تصمّم جدول الاختبارات على شكل “تقرير كورونا”

“متوسطة حقل تبوك” تصمّم جدول الاختبارات على شكل “تقرير كورونا”

أبرز المواد
صحة بيشة : أكثر من 51 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الولادة والأطفال

صحة بيشة : أكثر من 51 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الولادة والأطفال

منطقة عسير
خطيب المسجد الحرام: الصيام الذي حُوفظ على شروطِه وواجباته فيكون لصاحبه حُسن العقبى بالحظوة بفيضِ العَطَاءِ الرباني

خطيب المسجد الحرام: الصيام الذي حُوفظ على شروطِه وواجباته فيكون لصاحبه حُسن العقبى بالحظوة بفيضِ العَطَاءِ الرباني

أبرز المواد

وزارة الشؤون الإسلامية تقيم حفل تدشين لبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور في ماليزيا

وزارة الشؤون الإسلامية تقيم حفل تدشين لبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور في ماليزيا
http://almnatiq.net/?p=970672
المناطق_واس

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية ‏بسفارة خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا أمس، حفل تدشين لبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للتمور في شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ بمقر ‏الملحقية بكوالالمبور.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا محمود قطان أن البرنامج يعد لبنة من ‏لبنات الخير والبركة من خادم الحرمين الشريفين في شهر ‏العطاء، الذي يقام حول دول العالم من بينها مملكة ماليزيا‏، منوهاً بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون ‏الإسلامية في تنفيذ هذا البرنامج المبارك ‏وفق منظومة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية.‏
بدوره أوضح الملحق الديني بالسفارة عبدالرحمن الربيعان أن هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للتمور تم توزيعها على جميع الولايات الماليزية ما بين مفتين وجمعيات وغيرها من الجهات الرسمية في البلاد، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على جهودهما الخيرة وأعمالهما المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين في كل وقت وحين، خصوصاً في مثل هذه الشهر الكريم من تفطير للصائمين وتوزيع التمور وإرسال المصاحف الشريفة إلى جميع دول العالم.

روابط ذات صلة

“متوسطة حقل تبوك” تصمّم جدول الاختبارات على شكل “تقرير كورونا”

“متوسطة حقل تبوك” تصمّم جدول الاختبارات على شكل “تقرير كورونا”
خطيب المسجد الحرام: الصيام الذي حُوفظ على شروطِه وواجباته فيكون لصاحبه حُسن العقبى بالحظوة بفيضِ العَطَاءِ الرباني

خطيب المسجد الحرام: الصيام الذي حُوفظ على شروطِه وواجباته فيكون لصاحبه حُسن العقبى بالحظوة بفيضِ العَطَاءِ الرباني
الشؤون الإسلامية تغلق 7 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة كورونا بين صفوف المصلين

الشؤون الإسلامية تغلق 7 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة كورونا بين صفوف المصلين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*