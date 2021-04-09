أدى المصلون اليوم صلاة آخر جمعة من شهر شعبان 1442هـ في المسجد النبوي وسط أجواء روحانية ضمن الإجراءات الاحترازات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) لقاصدي المسجد النبوي الشريف .
واستقبلت جميع إدارات المسجد النبوي المصلين القادمين إلى المسجد بتهيئة الأجواء الروحانية والآمنة الذين تشرفوا بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، داعين المولى العزيز القدير أن يبلغهم شهر رمضان المبارك، وأن يعينهم على قيامه وصيامه، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال والطاعات.
جموع المصلين يؤدون صلاة آخر جمعة من شهر شعبان في المسجد النبوي
أدى المصلون اليوم صلاة آخر جمعة من شهر شعبان 1442هـ في المسجد النبوي وسط أجواء روحانية ضمن الإجراءات الاحترازات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) لقاصدي المسجد النبوي الشريف .
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