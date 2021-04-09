جموع المصلين يؤدون صلاة آخر جمعة من شهر شعبان في المسجد النبوي

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أدى المصلون اليوم صلاة آخر جمعة من شهر شعبان 1442هـ في المسجد النبوي وسط أجواء روحانية ضمن الإجراءات الاحترازات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) لقاصدي المسجد النبوي الشريف .

واستقبلت جميع إدارات المسجد النبوي المصلين القادمين إلى المسجد بتهيئة الأجواء الروحانية والآمنة الذين تشرفوا بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، داعين المولى العزيز القدير أن يبلغهم شهر رمضان المبارك، وأن يعينهم على قيامه وصيامه، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال والطاعات.