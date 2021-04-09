احدث الأخبار

إدارة مساجد رفحاء تُكمل استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 «الغذاء والدواء» توضح حقيقة خطورة أكياس الشاي
أبرز المواد
 خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
أبرز المواد
 وفاة الأمير فيليب زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 100 عام
أبرز المواد
 مصرع مؤذِّن وشخص آخر داخل مسجد في حي البوادي بمنطقة تبوك
أبرز المواد
 جموع المصلين يؤدون صلاة آخر جمعة من شهر شعبان في المسجد النبوي
أبرز المواد
 تناول القهوة في رمضان.. وزارة الصحة تنصح بـ«التخفيف» لتجنب الصداع
أبرز المواد
 وزارة الشؤون الإسلامية تقيم حفل تدشين لبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور في ماليزيا
أبرز المواد
 “متوسطة حقل تبوك” تصمّم جدول الاختبارات على شكل “تقرير كورونا”
أبرز المواد
 صحة بيشة : أكثر من 51 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الولادة والأطفال
منطقة عسير
 خطيب المسجد الحرام: الصيام الذي حُوفظ على شروطِه وواجباته فيكون لصاحبه حُسن العقبى بالحظوة بفيضِ العَطَاءِ الرباني
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تغلق 7 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة كورونا بين صفوف المصلين
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

إدارة مساجد رفحاء تُكمل استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك

إدارة مساجد رفحاء تُكمل استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك

أبرز المواد
«الغذاء والدواء» توضح حقيقة خطورة أكياس الشاي

«الغذاء والدواء» توضح حقيقة خطورة أكياس الشاي

أبرز المواد
خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

أبرز المواد
وفاة الأمير فيليب زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 100 عام

وفاة الأمير فيليب زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 100 عام

أبرز المواد

إدارة مساجد رفحاء تُكمل استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك

إدارة مساجد رفحاء تُكمل استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=970695
المناطق_واس

أكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية الخطة المتكاملة للعناية بالمساجد والمصلين خلال شهر رمضان المبارك، خاصة ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية، مما يمكن المصلين من أداء عبادتهم بكل خشوع واطمئنان.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية خلال جولتها في عدد من الجوامع والمساجد برفحاء تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال وضع الملصقات الإرشادية والنظافة العامة، وتوفير أدوات التعقيم ووضوح علامات التباعد بين المصلين وغيرها.
وأوضح مدير ادارة المساجد والدعوة والإرشاد برفحاء محمد بن سعيد الخمعلي اكتمال خطة الإدارة باتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه تم توجيه الأئمة إلى الالتزام والمواظبة والقيام بواجبهم وفتح أبواب المساجد في الأوقات المحددة وضبط درجة الصوت في مكبرات الصوت.
وحث الأئمة والخطباء على تنبيه المصلين بالتباعد الجسدي والحرص على جلب سجادة من المنزل والالتزام بلبس الكمامة.

روابط ذات صلة

«الغذاء والدواء» توضح حقيقة خطورة أكياس الشاي

«الغذاء والدواء» توضح حقيقة خطورة أكياس الشاي
خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
وفاة الأمير فيليب زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 100 عام

وفاة الأمير فيليب زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 100 عام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*