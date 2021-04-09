قدمت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفياتها خدماتها العلاجية والتشخيصية لمراجعي أقسام الطوارئ خلال الثلاثة أشهر الماضية لعام 2021 إذا بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد العام 39,707 مراجعاً ، فيما بلغ عدد مراجعي الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال 38,873 مراجعاً ، ليصل عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى حفر الباطن المركزي 20,074 مراجعاً ، فيما تخطى عدد مراجعي الطوارئ بمستشفى القيصومة العام 20,813 مراجعاً ،وبلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى الصحة النفسية 3,318 مراجعاً ، وسجل قسم الطوارئ بمستشفى السعيرة وصول 6,695 مراجعاً.
أكثر من 129 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات حفر الباطن خلال الثلاثة أشهر الماضية
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