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أكثر من 129 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات حفر الباطن خلال الثلاثة أشهر الماضية

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أكثر من 129 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات حفر الباطن خلال الثلاثة أشهر الماضية

أكثر من 129 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات حفر الباطن خلال الثلاثة أشهر الماضية
http://almnatiq.net/?p=970698
المناطق_حفر الباطن

قدمت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفياتها خدماتها العلاجية والتشخيصية لمراجعي أقسام الطوارئ خلال الثلاثة أشهر الماضية لعام 2021 إذا بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد العام 39,707 مراجعاً ، فيما بلغ عدد مراجعي الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال 38,873 مراجعاً ، ليصل عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى حفر الباطن المركزي 20,074 مراجعاً ، فيما تخطى عدد مراجعي الطوارئ بمستشفى القيصومة العام 20,813 مراجعاً ،وبلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى الصحة النفسية 3,318 مراجعاً ، وسجل قسم الطوارئ بمستشفى السعيرة وصول 6,695 مراجعاً.

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