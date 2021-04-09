إدارة تعليم عنيزة تكرم 149 طالبة لحصولهن على جائزة السبيعي لحفظ القرآن الكريم

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أقامت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، صباح أمس الخميس، حفلًا افتراضيًا لتكريم 149 طالبة لحصولهن على جائزة الشيخ عبد الله بن إبراهيم السبيعي لحفظ القرآن الكريم، تحت رعاية مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي، وذلك بهدف ربط الطالبات بكتاب الله تعالى حفظاً وتلاوة من خلال مدارس البنات، وانطلاقا من حرص القيادة الرشيدة – حفظها الله – على العناية والاهتمام بالقرآن وأهله.

وجاءت نسخة هذا العام من المسابقة، التي تُعقد منذ عام ١٤٣١هـ، بالشراكة المجتمعية مع الإدارة، كتجربة استثنائية نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة والتعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي، إذ أسفرت النتائج المعلنة لهذا العام ١٤٤٢، عن فوز أربع حافظات للقرآن كامل من مدارس التعليم العام، و20 حافظة لخمسة أجزاء من المرحلة الثانوية، و63 حافظة لخمسة أجزاء من المرحلة المتوسطة، و62 طالبة حافظة لثلاثة أجزاء من المرحلة الابتدائية، كما تتطلع الإدارة لزيادة الفئات المستهدفة في قسم البنات، وكذلك رفع الكفاءة والمخرجات بإذن الله في الأعوام القادمة، وذلك خدمة لكتاب الله ووفق توجيهات القيادة – حفظها الله -.

وبهذه المناسبة، ألقت مساعد مدير التعليم للبنات الأستاذة شعاع الخليفة كلمة عبرت فيها عن امتنانها للطالبات حافظات القرآن قائلةً: ‏”الحمد لله الذي جمع حول كتابه القلوبَ فلم تتفرق، وحقق إعجاز آياته فما تقادم وتمزق، ينبع منها الخيرُ مدرارا على القلوب ويتدفق، ويطيب لنا في هذا اليوم الاحتفاءُ بكوكبة مضيئة تتسع لها الآفاق سموًا شامخًا يليق بها، ومدارس وأسر زرعوا وأحسنوا الغرس فطاب لنا الثمر وحان لنا اليوم الحصاد فاليوم نفتخر بكن كأمطار تبلل الأرض طهرًا وانتعاشًا وسعدًا وحبا، فبارك الله سعيكن وشكر جهدكن ورفعكن بالقرآن منازل عالية”.

كما قدمت “الخليفة”، جزيل الشكر للشيخ عبد الله بن إبراهيم السبيعي، على الدعم والعطاء للحافظات لكتاب الله منذ 11 عامًا، مما ساهم في زيادة عدد الطالبات الحافظات المتقدمات للمسابقة، وتشجيعهن على المواصلة، والشكر موصول لسعادة مدير التعليم الأستاذ خالد بن جايز الحربي على توجيهاته ودعمه اللا محدود، ولكافة فريق الجائزة الذين ساهموا في نجاحها، سائلة اللهَ أن يبارك للجميع بالقرآن العظيم، وأن يرزقنا حق تلاوته والعمل به ويجعله لنا شافعًا رافعًا بفضله ومنته.